CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * MALTEMPO: PRESIDENTE PACCHER, « IN QUESTE ORE DIFFICILI SIAMO VICINI A TUTTA LA POPOLAZIONE »

Il Presidente del Consiglio regionale esprime la solidarietà a tutti coloro che in queste ore sono stati colpiti dall’onda di maltempo e ringrazia le centinaia persone, forze dell’ordine e volontari, che si stanno adoperando per aiutare.

”In queste ore difficili siamo vicini a tutta la popolazione del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol colpita dal maltempo e desidero esprimere la solidarietà mia personale e del Consiglio regionale. Il nostro dovere, come rappresentanti delle Istituzioni, è quello di adoperarci in ogni modo affinché tutto possa tornare al più presto alla normalità e sto seguendo costantemente l’evolversi della situazione. Desidero ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando per aiutare in ogni modo, dalle forze dell’ordine, alla protezione civile, alle centinaia di volontari impegnati sul territorio”.

Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, che in queste ore sta verificando la situazione. “Oltre ai danni alle strutture, molte aziende agricole sono state duramente colpite e non sarà facile riportare tutto alla normalità. L’auspicio è che si possa presto trovare una via per salvaguardare i prodotti della nostra terra danneggiati da un’ondata di maltempo che rischia di mettere in ginocchio attività già colpite dagli eventi anomali di quest’anno”.