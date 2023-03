ORDINE GIORNALISTI – TN-AA/SÜDTIROL * ATHESIA: « PREOCCUPAZIONE PER LA VICENDA GIUDIZIARIA CHE VEDE CONTRAPPOSTO IL COLOSSO EDITORIALE AL PORTALE DI INFORMAZIONE ONLINE “ SALTO” »

17.16 - lunedì 6 marzo 2023

L’Ordine dei giornalisti assiste con estrema preoccupazione alla vicenda giudiziaria che vede contrapposto il colosso editoriale Athesia al portale di informazione online “ Salto”. Il rischio concreto è che l’adozione di strumenti di difesa così forti, come un procedimento legale per “stalking mediatico”, possa sconfinare in limitazioni della libertà di stampa, libertà tutelata costituzionalmente. Sia per chi è oggetto delle accuse, sia per la categoria tutta, compresi gli stessi colleghi e le colleghe che lavorano per il gruppo Athesia.

L’organismo che rappresenta tutta la categoria professionale ritiene che l’informazione possa sostenere la competizione delle idee senza che si arrivi a scontri giudiziari che rischiano di andare a detrimento dell’intera categoria. Lascia perplessi l’enorme richiesta di danni in seguito alla pubblicazione, in cinque anni tra il 2018 e il 2022, di 58 articoli, poco meno di una dozzina l’anno. Questo da parte del titolare di un gruppo che è tra i protagonisti primari del dibattito pubblico e, attraverso i suoi organi d’informazione, ha la possibilità di replicare a ogni critica o “presunto attacco” tutelando la propria posizione in ogni momento.

L’Ordine ribadisce, inoltre, che è dovere, oltreché diritto, del giornalista la critica e il controllo dei poteri, anche quelli di un privato, che sia espletato in un solo articolo o in una “campagna”. Se questo sia avvenuto nel rispetto della verità e della dignità delle persone va valutato caso per caso, anche perché altrimenti si sconfina nel campo della “querela bavaglio”.

Ordine giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol