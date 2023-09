DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D’ITALIA * “VENT’ANNI DI ROMANIA A TRENTO“: « AL CENTRO DELLA FESTA GIOCHI E SPETTACOLI PER BAMBINI, IN PIAZZA MOSTRA (30/9 – 10.30) »

08.48 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Vent’anni di Romania a Trento. La Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (Parrocchia Ortodossa Romena San Marco di Trento), in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento, e con la partecipazione della Diocesi di Trento è lieta di celebrare questo importante anniversario con una grande festa cittadina che coinvolge famiglie, amici, bambini, istituzioni trentine e romene.

La festa si terrà sabato 30 settembre in piazza Mostra a Trento, a partire dalle 10.30 e proseguirà per tutta la giornata con musica, balli, iniziative a misura di famiglia, mercatino dei prodotti tipici.

Al centro della festa tanti giochi e spettacoli per bambini con, tra gli altri, la presenza del Settore Giovanile del Trento Calcio e del giocatore della Prima Squadra, Sergiu Suciu. Ad animare la giornata ci saranno: i bambini della Parrocchia Ortodossa Romena di Trento, la musica e i balli tradizionali dell’Associazione culturale Artisti, l’esibizione di danza degli allievi della scuola Ritmomisto di Lavis e Trento, i giochi in legno di Bolla di Sapone.

Questo progetto è realizzato con il sostegno del Dipartimento per i romeni di ovunque (Governo Romeno).

“In un‘ottica di integrazione, dialogo e condivisione – dice Padre Ioan, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (Parrocchia Ortodossa Romena San Marco di Trento), – è stata organizzata una giornata di musica, spettacoli, enogastronomia che mescola culture diverse, ma che si integrano nel linguaggio comune dei giochi, dello sport e delle risate dei bambini e delle famiglie”.

Ad aprire la giornata alle 10.30 i saluti istituzionali della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (Parrocchia Ortodossa Romena San Marco di Trento), della Diocesi di Trento, delle istituzioni della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento, della Camera di Commercio, di Cassa di Trento.

Era il 30 marzo 2003 quando Sua Eccellenza Iosif, Metropolita Ortodosso Romeno dell’Europa Occidentale e Meridionale, affidava a Cătălin Ioan Lupăşteanu la nuova parrocchia a Trento. II 1° maggio 2003 veniva ufficialmente istituita la parrocchia che oggi dispone di un consiglio parrocchiale composto da diversi membri (uomini e donne), un comitato parrocchiale e una scuola domenicale. Da allora sono passati 20 anni e l’opera parrocchiale ha investito in cultura, formazione e integrazione. Dalle attività culturali-religiose alle tante iniziative culturali-ricreative che hanno avuto un grande successo. A livello istituzionale sono stati molteplici gli incontri per presentare e far conoscere al meglio la comunità ortodossa.

Nei dettagli il programma della giornata prevede:

Ore 10.00 apertura del mercatino con prodotti tipici e artigianato e i giochi tradizionali in legno.

Ore 10.30 saluti istituzionali della Diocesi Ortodossa Romena di Trento, della Diocesi di Trento, delle istituzioni della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento, della Camera di Commercio, di Cassa di Trento, del Trento Calcio.

Ore 11.30 Spettacolo a cura dei bambini della Chiesa Ortodossa Romena Parrocchia “S. Marco”.

Ore 11.00 – 12.30 presenza del Settore Giovanile A.C. Trento 1921 con alcuni tecnici qualificati e del giocatore della Prima Squadra, Sergiu Suciu.

Ore 12.00 – 14.00 Degustazione piatti tipici romeni a cura di Muntenia, negozio di prodotti tipici della Romania.

Dalle ore 13.30 Musica e balli tradizionali a cura dell’Associazione culturale Artisti

Ore 15.00 – 15.30 Esibizione di danza a cura degli allievi della scuola Ritmomisto sede di Lavis e Trento (City Ballet)

Ore 15.30 – 16.30 Merenda a cura di Le Delizie di Ala

Ore 10.00 – 17.00 Giochi tradizionali in legno a cura di Bolla di Sapone