COMUNE DI TRENTO * PARCHEGGIO “ITALCEMENTI”: « ACCOLTO PARZIALMENTE DAL TAR IL RICORSO DALL’ANCC, A BREVE VERRÀ TOLTA LA BARRA DELIMITATRICE »

17:07 - 22/11/2021

Parcheggio “Italcementi”, verrà tolta la barra delimitatrice. Vista la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale coordinamento camperisti annullando il provvedimento viabilistico di “divieto di transito per i veicoli aventi una altezza superiore a 2.10 metri” all’interno del parcheggio in Lungadige San Nicolò (Italcementi), si provvederà a breve ad aprire la barra delimitatrice che funge da limitatore di altezza per poi rimuoverla definitivamente in un secondo tempo.

Resta inteso che le modalità di sosta all’interno dell’area di parcheggio rimangono regolamentate con il criterio della “sosta all’interno degli spazi segnati” pertanto chi dovesse occupare, anche parzialmente, le corsie di marcia o non rispettare la segnaletica delle piazzole definite con segnaletica orizzontale potrà incorrere nelle sanzioni previste.