Trentino Sviluppo * Robosense: « nascono a Pergine le tecnologie che danno “occhi” ai magazzini intelligenti »

Robosense: nascono a Pergine le tecnologie che danno “occhi” ai magazzini intelligenti. L’azienda, insediata nel BIC di Trentino Sviluppo, studia e realizza sensori e tecnologie 3D per il prelievo automatizzato delle merci. Ma anche per i check-in aeroportuali e ausili per la disabilità

Nata come startup alla fine del 2012, l’azienda cresciuta grazie al supporto di Trentino Sviluppo e ad una costante collaborazione con i laboratori di ricerca dell’Università di Trento, è impegnata a “dare occhi” intelligenti ai sistemi informatici di automazione. Robosense fornisce tecnologie che permettono di leggere con sicurezza e precisione imballaggi e merci, favorendo l’automazione dei grandi magazzini di logistica.

Vision computing che trova applicazione anche nel settore della mobilità autonoma dei disabili e nelle sezioni di “controllo radiogeno” degli aeroporti di Roma, Milano e Napoli per automatizzare e rendere più veloci le operazioni di controllo ai check-in. Robonsense è una startup innovativa supportata con il bando Seed Money-FESR. A breve assumerà altri due ingegneri meccatronici.