AMBROSI (FDI) * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « L’OBIETTIVO DEL METAPROGETTO DOVREBBE ESSERE QUELLO DI RENDERE LA CITTÀ PIÙ BELLA, SERVE CHIAREZZA SULLE CRITICITÀ GENERATE DAI LAVORI »

16:54 - 22/11/2021

Bypass ferroviario Trento – Ambrosi (FdI): “Serve chiarezza sulle criticità generate dai lavori”.

L’obiettivo del Metaprogetto dovrebbe essere quello di rendere Trento più bella, vivibile e connessa; tuttavia, l’attuale progetto di bypass ferroviario recherà con sé indubbie criticità per le circoscrizioni interessate dai lavori, che sono popolate da quasi 42 mila persone, il 35% degli abitanti del capoluogo provinciale.

È dunque doveroso approntare una campagna d’informazione alla cittadinanza che renda note le motivazioni (economiche e tecniche) che hanno portato a preferire l’opzione “sinistra Adige”, e chiarisca l’impatto che l’opera avrà sulla viabilità complessiva e sui cittadini che saranno soggetti, direttamente o indirettamente, dalle esternalità negative date dai lavori per la circonvallazione.

Vanno date garanzie sulla vivibilità nelle zone interessate dai cantieri nel corso dei prossimi cinque anni, tenuto anche conto del fatto che l’interruzione della Trento-Malè determinerà l’obbligo di ripensare integralmente la viabilità in approccio a Trento da Nord, con conseguenti rischi di congestione del traffico tipici delle grandi aree metropolitane.

La cittadinanza deve conoscere chiaramente quali soluzioni organizzative saranno approntate per la mobilità pubblica e privata in tutta l’area da Nord verso Trento centro, quali provvedimenti saranno adottati per la viabilità e quali misure nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, quali restrizioni al traffico, quale impatto vi sarà sugli esercizi commerciali e sulla vita dei residenti, in particolare nelle aree da Gardolo fino a quartiere di San Martino. Quando si parla di una Trento più bella, vivibile e connessa andrebbe infatti considerato il capoluogo nel suo complesso, e non solo alcune zone di esso.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia