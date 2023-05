COMUNE DI ROVERETO (TN) * PRIMO MAGGIO: VALDUGA, « È ATTRAVERSO LA QUALITÀ DEL LAVORO CHE POSSIAMO GARANTIRE GIUSTIZIA SOCIALE, PER AFFRONTARE IL FUTURO »

08.56 - lunedì 1 maggio 2023

“Qualità del lavoro come garanzia di giustizia sociale”. Il Sindaco Valduga augura buon primo maggio. “Oggi ci fermiamo a riflettere sull’importanza del lavoro. È attraverso la qualità del lavoro che possiamo garantire giustizia sociale, è attraverso un lavoro di qualità che consentiamo a tutti noi di affrontare il futuro. Con una ritrovata capacità di innovazione e sperimentazione ma, prima ancora di dialogo e di intermediazione, che superi il clima di tensione quando non addirittura di minaccia di questi giorni. Piena solidarietà da questo punto di vista al sindacalista della CGIL Flavio Rossi. Una rinnovata disponibilità alla concertazione e al lavoro insieme è la base per onorare questa importante giornata di riflessione e di festa. Buon Primo Maggio a tutte e a tutti!” Così il Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, in occasione del 1 maggio.