22.26 - domenica 30 aprile 2023

Con la manifestazione sotto casa del governatore trentino gli animalisti dimostrano la violenza di cui sono capaci. Non sono in grado di scindere l’amore per il mondo animale dall’odio verso le persone, le scelte prese in nome di una istituzione, nel rispetto delle leggi e della democrazia, dalle opinioni personali. Vanno fermati subito.

*

Marco Galateo

Fratelli d’Italia

Consigliere regionale Trentino Alto Adige – Südtirol