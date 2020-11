GHEZZI (FUTURA) * GARANTE MINORI – MASCHERINE SCUOLA: LETTERA APERTA A PRESIDENTI MASÈ E AMBROSI, « CONVOCARE FABIO BIASI NELLA PRIMA E QUINTA COMMISSIONE PER UN’AUDIZIONE »

Gentili Presidenti della Prima e della Quinta commissione legislativa – Vanessa Masè e Alessia Ambrosi.

Quale componente della Prima e della Quinta commissione, mi permetto di proporvi di considerare l’opportunità di convocare a breve le commissioni da voi presiedute per inserire all’ordine del giorno, quanto prima, un’audizione congiunta del Garante dei diritti dei minori della Provincia di Trento, in merito alla sua recente lettera al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della salute, al ministro dell’istruzione, al ministro per gli affari regionali e le autonomie, al presidente della Provincia autonoma di Trento, all’assessora provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, all’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, al presidente del Consiglio provinciale, alla Sovrintendente scolastica e al dirigente del dipartimento istruzione e cultura della Provincia, riguardante “l’obbligo di indossare la mascherina da parte di alunni e studenti nelle scuole, anche in posizione statica”.

Non certo per mettere in discussione l’autonomia e l’indipendenza del Garante, che io rispetto pienamente, quanto per consentire ai componenti delle due Commissioni di ottenere informazioni ulteriori e di fare domande al Garante in merito alle posizioni espresse nella lettera, che hanno suscitato reazioni, interrogativi e un ampio dibattito in un periodo in cui tutte le misure di prevenzione della malattia da Covid-19 meritano la massima attenzione da parte di tutti i cittadini, e a maggior ragione da parte dei legislatori.

Fiducioso nella vostra attenzione.

PAOLO GHEZZI

Consigliere provinciale Futura – Componente I e V Commissione legislativa permanente