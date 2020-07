AVV. VALCANOVER * CHIUSURE DOMENICALI – SUGGERIMENTO PER ASSESSORE STANCHINA: « IL COMUNE IRRÒGHI LA SANZIONE, POI ASSIEME AL SANZIONATO PRESENTI QUESTIONE DI COSTITUZIONALITà »

Postata per l’assessore Roberto Stanchina. Una modesta proposta. “Gentile Assessore… c’è una stradina che, da quisque de popolo, mi permetto si suggerirLe (per Lei come assessore uscente, candidato se non sbaglio, per la coalizione tutta).

Qualcuno deve aprire. Il Comune deve irrogare la sanzione e Ente sanzionatore e sanzionato debbono, in uno, comunicare, dopo averla redatta, di presentare questione di costituzionalità. Avanti all’organo giurisdizionale competente a discutere sulla opposizione.

Fa notizia ma non solo… può scardinare la norma… Ci pensi…”

*

Avv. Fabio Valcanover