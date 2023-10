COMMISSIONE EUROPEA * ” PREMIO MEGALIZZI-NIEDZIELSKI”: « PER ASPIRANTI GIORNALISTI 2023, ANNUNCIATI I VINCITORI E NUOVO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE »

15.41 - giovedì 12 ottobre 2023

Premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti 2023: annunciati i vincitori e il nuovo invito a presentare proposte.

La Commissione ha annunciato i tre vincitori del premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti 2023: Antonina Lozova dalla Bulgaria, Sara Fačko dalla Croazia e Olena Martyniuk dall’Ucraina. La Commissione ha assegnato il premio ad Antonina, Sara e Olena per il loro profondo attaccamento all’UE e ai suoi valori, la loro dedizione al giornalismo di qualità e il loro talento giornalistico a tutto tondo.

Il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti, nato nel 2019, rende omaggio alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti europei profondamenti attaccati ai valori dell’UE, che hanno tragicamente perso la vita in seguito a un attentato terroristico a Strasburgo nel 2018. Dal 2019 si sono aggiudicati il premio 11 giovani giornalisti europei.

Durante la cerimonia di premiazione di ieri, la Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Le tre vincitrici del premio Megalizzi-Niedzielski sono giornaliste di talento con un grande potenziale, che sostengono con fermezza i valori dell’UE. Le nostre democrazie dipendono da una stampa libera e indipendente, dobbiamo perciò continuare a sostenere i giornalisti e le organizzazioni dei media nell’impegno a fornire agli europei informazioni di alta qualità. Per questo motivo abbiamo pubblicato un altro invito a presentare proposte per le organizzazioni dei media: facciamo seguire i fatti alle parole e diamo sostegno concreto lì dove crediamo ce ne sia bisogno!”

Il 7º invito a presentare proposte, che dispone di una dotazione complessiva di 7 milioni di €, è stato annunciato dalla Commissaria Ferreira durante la cerimonia di premiazione a sostegno delle attività di comunicazione destinate a informare sulla politica di coesione e sui suoi effetti positivi sulla vita dei cittadini dell’UE. La Commissione ha finora erogato 35 milioni di € di finanziamenti a oltre 150 organizzazioni dei media, le cui attività di comunicazione hanno raggiunto milioni di persone grazie alla stampa tradizionale, alla televisione, alla radio, a eventi e a piattaforme online. È possibile candidarsi fino alle ore 17:00 del 9 gennaio 2024. Esempi di azioni di comunicazione realizzate dai beneficiari precedenti sono disponibili qui.