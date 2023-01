CASA AUTONOMIA.EU * INCONTRO A BORGO VALSUGANA (TN): DALLAPICCOLA E DEMAGRI, « “RI-EVOLUZIONE”, RIPARTIRE DALLE VALLI »

12.24 - martedì 31 gennaio 2023





Borgo Valsugana: tutto esaurito per la prima di CasaAutonomia.eu in Bassa Valsugana. Si è svolta giovedì 26 gennaio 2023 la prima serata di CasaAutonomia.eu in Bassa Valsugana. Serata che ha riscosso ancora una volta un grande successo di partecipazione in particolare dal mondo giovanile.

Nella “Sala Rossa” della comunità di Valle sono stati molti i volti giovani presenti ed incuriositi dalle tematiche proposte dal movimento che fa capo ai Consiglieri Provinciali Michele Dallapiccola e Paola Demagri a dimostrazione che c’è voglia di cambiamento.

Ad aprire l’incontro è stato Sunil Pellanda co-organizatore (insieme ad Armano Orsingher): è stata sottolineata la grande presenza di persone di ogni età e stato sociale accorsi specie in un momento come questo dove parlare di politica è sempre “ostico”. La serata e proseguita con l’intervento di Michele Dallapiccola che riprendendo il titolo dell’evento “RiEvoluzione – Ripartire dalle valli” ha evidenziato con dati alla mano il grande problema della transizione demografica che coinvolge tutto il Trentino e non risparmia neanche la Valsugana. Nel 2050 la popolazione “attiva” sarà solo la metà pertanto la crescita sarà garantita solo dall’immigrazione, tema che va affrontato con serietà e non demagogia. Problema che già oggi svariate attività stanno riscontrando visto la mancanza di manodopera qualificata e non in tutti i comparti lavorativi come hanno testimoniato anche alcuni imprenditori presenti in sala.

L’occasione è stata anche quella per parlare del bilancio provinciale ed entrare nello specifico dei macro capitoli che lo compongono entrate – uscite e relative “leve” su cui la Provincia Autonoma di Trento grazie allo statuto di Autonomia può agire con la leva fiscale.

Spazio anche per Alessio Anselmo giovane della Valle di Laghi laureato in economia con una tesi sulla fiscalità del trentino che ha evidenziato alcune proposte ed iniziative cui il Trentino potrebbe adottare, tra le tante un esenzione dell’ IMIS per chi ristruttura casa per poi affittarla e tanto altro.

In conclusione del suo intervento Michele Dallapiccola ha sottolineato la “fortuna” della Valsugana in questo momento, dove il fatto di non avere una “vocazione” specifica ad oggi la rende competitiva su tutti i comparti specie su quello turistico per un turismo outdoor sano e pulito rappresentato dal Lagorai e tutto quello cui si può sviluppare attorno, uno dei tanti esempi l’ospitalità diffusa.

Paola Demagri invece ha parlato di cos’é il movimento CasaAutonomia.eu da lei presieduto e composto dai consiglieri Marisa Postal, Guido Trebo, e Cristiano Moiola oltre che dal Vice Presidente Michela Dallapiccola.

Movimento che si sta ponendo in modo concreto verso le sfide future che ci attendono entrando nelle tematiche coinvolgendo direttamente le persone che vivono il Trentino ed il territorio locale come in questo caso la Valsugana. Movimento che si dichiara alternativo all’attuale governo provinciale e si colloca nell’area di centro sinistra.

Il Movimento continuerà il suo percorso tra le Valli e le Città con l’intento di coinvolgere più persone possibile insoddisfatte dell’attuale politica e desiderose di riportare il Trentino in mani sicure.