GIUNTA PROVINCIALE BOLZANO * OLIMPIADI 2026: « AVVIATO IL PROGRAMMA PER LE INFRASTRUTTURE, FOCUS SULLA SOSTENIBILITà ED UTILIZZO NEL LUNGO TERMINE »

Olimpiadi 2026: avviato il programma per le infrastrutture. La Provincia lavora ai progetti infrastrutturali per i giochi olimpici del 2026. A riguardo la giunta provinciale ha approvato la proposta per un accordo con il ministero per le infrastrutture.

La sostenibilità ambientale, sociale ed economica dovrà essere tenuta in conto da parte della Provincia nell’elaborazione del programma per le infrastrutture per i giochi olimpici invernali “Milano-Cortina 2026”. La proposta di un accorto con il ministero per le infrastrutture e i trasporti a Roma (MIT) per l’individuazione delle “opere essenziali”, “opere connesse” e “opere di contesto” per i giochi olimpici del 2026 è stata approvata oggi (15 settembre) dalla Giunta provinciale. Questo passo è necessario affinché la Provincia possa cooperare con il Ministero per le infrastrutture per il finanziamento dei lavori tramite un fondo statale riservato.

Focus sulla sostenibilità e sull’utilizzo nel lungo termine

Il Presidente e l‘assessore allo sport sottolineano che delle opere definite dalla Provincia saranno verificate la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica. “Le misure devono da un lato garantire un accesso sostenibile alle strutture olimpiche, ma la priorità riguarda la possibilità di un uso ragionevole delle strutture anche dopo il 2026”, afferma il Presidente.

L’assessore alla mobilità sottolinea che il programma per le infrastrutture ha anche come obiettivo quello di migliorare complessivamente la qualità di vita nelle vallate e nei paesi della Val Pusteria e questo è ben inserito nel piano generale per i flussi della mobilità per le olimpiadi 2026.

Mobilità: collegamenti migliori e nuove infrastrutture

Ora che la giunta provinciale ha approvato l’accordo, verrà trasmetto al ministero per le infrastrutture. Sono elencate nel programma come “opere essenziali” la costruzione di un nuovo incrocio ed un nuovo accesso sulla strada statale della Pusteria verso Anterselva, il potenziamento della strada della Pusteria in alcune sezioni, un nuovo collegamento alla stazione dei treni a Dobbiaco, un miglior collegamento tra San Cassiano e Cortina, la demolizione e ricostruzione di un ponte ad Anterselva e la ristrutturazione dell‘incrocio per Sesto e della circonvallazione a Perca.

Il Presidente e l‘assessore alla mobilità ringraziano il Ministero per le infrastrutture per la buona collaborazione nella preparazione delle attività per la mobilità per i giochi olimpici del 2026.