COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * TERZA RIUNIONE OSSERVATORIO PERMANENTE: « OPERAZIONE “TRANSUMANZA”, ADOTTATE QUINDICI MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA »

14.51 - martedì 19 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna presso il Commissariato del Governo di Trento si è riunito per la terza volta l’Osservatorio Permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale, costituito in attuazione del Protocollo d’Intesa per la Sicurezza della Provincia di Trento sottoscritto fra il Commissariato del Governo, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali.

La finalità dell’Osservatorio Permanente, composto da rappresentati delle FF.OO., da stakeholders pubblici e da associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali provinciali, è valorizzare il monitoraggio promosso dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Trento e condividere iniziative utili ad intercettare ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale nel tessuto economico sociale.

In particolare, il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, ha dichiarato che “in un contesto di rete è importante valorizzare l’aspetto formativo dei vari enti, coinvolti a vario titolo nei settori cruciali dell’imprenditoria e dell’economia locale, al fine di plasmare le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide dell’ambiente economico in continua evoluzione.” Inoltre, ha precisato il Prefetto Santarelli, “valorizzare la formazione non solo migliora la qualità delle risorse umane ma contribuisce a promuovere la competitività e l’innovazione”.

Grazie al prezioso contributo del Consiglio delle Autonomie Locali verranno organizzate presso le strutture di tale ente delle giornate formative, destinate ai referenti designati dai rispettivi membri dell’Osservatorio, che d’intesa anche con la Banca d’Italia avranno ad oggetto le problematiche connesse alla collaborazione attiva, alle operazioni sospette ed agli indici di operazioni anomale, con particolare riguardo alle novità normative in materia di anticiriclaggio che entreranno in vigore da gennaio 2024.

Al termine dell’incontro, il Commissario del Governo ha voluto rendere noto che a seguito della operazione di polizia giudiziaria “transumanza”, coordinata dalla Dda di L’Aquila, che ha visto coinvolti anche imprenditori operanti nella provincia di Trento, ha adottato ai sensi dell’art. 94-bis del Codice Antimafia quindici misure di prevenzione collaborativa per tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

Con i provvedimenti è stato avviato un attento monitoraggio delle imprese interessate dai citati tentativi di infiltrazione mafiosa, affidandone la gestione a tre professionisti esperti aventi il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione di dette misure. I provvedimenti adottati testimoniano l’impegno profuso nel preservare l’integrità del tessuto economico locale e nell’assicurare che le imprese operino in un contesto di legalità, in modo da promuovere uno sviluppo sano e sostenibile nel territorio di riferimento.