APT GARDA DOLOMITI * “TRENTINO BUSINESS RUN“: « LA CORSA NON COMPETITIVA RISERVATA AD AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO (10/10) »

A Riva del Garda si corre la prima Trentino Business Run. La corsa non competitiva riservata alle aziende private e pubbliche della Provincia di Trento si terrà giovedì 10 ottobre su un percorso vista lago di 6,5 km per rafforzare la coesione del team lavorativo e vivere momenti speciali grazie all’attività fisica.

Per coniugare il dinamismo dell’attività fisica con lo spirito imprenditoriale delle aziende della Provincia, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e l’agenzia di eventi COMMUNICO ITALIA SSD A RL hanno ideato Trentino Business Run, la prima corsa aziendale in Trentino che si svolgerà il 10 ottobre a Riva del Garda, a partire dalle ore 18:00.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutte le aziende pubbliche e private trentine e ai loro dipendenti che si sfideranno oltre i confini dell’ufficio: una corsa non competitiva, ad andatura libera ed inclusiva nella quale i partecipanti si metteranno alla prova su un percorso vista lago di 6,5 km.

Ispirata ai concetti di business, sport, team e benessere, la corsa aziendale si configura come un’opportunità ideale per il team lavorativo al fine di stimolare il corporate wellbeing e l’attenzione a uno stile di vita attivo, creando un forte spirito di squadra, rafforzando i legami tra colleghi e incentivando la leadership.

“Quando si parla di Garda Trentino è immediato associarlo alle prestigiose regate internazionali e agli eventi di ciclismo e arrampicata che richiamano entusiasti da tutta Europa e oltre. Non scordiamoci però di altre discipline, come il running, attività coerente con il nostro posizionamento di destinazione e che qui si può praticare in una cornice unica ad ogni passo” – ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

“Con Trentino Business Run presentiamo un evento assolutamente nuovo per la nostra Provincia – già riconosciuta come la più sportiva d’Italia – che abbiamo mutuato dai paesi di lingua tedesca, – aggiunge Patrizia Pederzolli, Presidente di COMMUNICO ITALIA SSD A RL – dove queste attività di team building sono praticate ormai da molti anni. Non è solo un’occasione per celebrare il running, ma è anche per promuovere uno stile di vita sano e attivo e creare un ambiente di lavoro positivo per tutte le aziende trentine che vorranno iscriversi – certi che saranno molte!”

Le iscrizioni saranno in capo alle varie aziende nelle seguenti formule:

Early bird: fino al 19 aprile al prezzo di euro 35,00 per singolo

Regular: dal 20 aprile al 31 agosto al prezzo di euro 40,00 per singolo

Last minute: dal 1° al 30 settembre al prezzo di euro 45,00 per singolo

Per le aziende numerose, sono previste anche delle scontistiche vantaggiose: il 10% di sconto per le aziende con più di 5 persone iscritte, il 15% dalle 10 persone in su e il 20% oltre i 15 iscritti.

Nella quota di iscrizione sarà incluso il pettorale di gara, il pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor, il programma ufficiale e i materiali informativi, l’assistenza medica, il servizio di cronometraggio, il ristoro finale al traguardo, la medaglia finisher, il diploma di partecipazione scaricabile online, il deposito borse (con apposita sacca) e l’After Run Party con buffet, premiazioni e musica con DJ.

Per l’evento sono previsti poi anche dei servizi extra come la t-shirt personalizzata per il team, il servizio shuttle A/R, il servizio fotografico, il welcome Desk dedicato e il pacchetto tifoseria.