COLDIRETTI * COVID: « LA GUERRA SI SPOSTA NEI PICCOLI BORGHI D’ITALIA, PER DIFENDERE DAL VIRUS LA POPOLAZIONE NON ANCORA VACCINATA »

Per difendere dal virus la popolazione non ancora vaccinata, la guerra al Covid si sposta nei piccoli borghi d’Italia piu’ difficili da raggiungere dai servizi sanitari e con la piu’ alta presenza di anziani. L’iniziativa della Coldiretti riguarda i comuni con meno di cinquemila abitanti con l’appuntamento fissato per domani sabato 26 giugno alle ore 8,30 nei locali del Municipio in Piazza Mercato a San Fratello in provincia di Messina, con i 3420 abitanti che potranno essere vaccinati a “chilometri zero”, praticamente a domicilio. San Fratello è il paese sui Nebrodi famoso per la razza equina, per i formaggi e per il territorio incontaminato che la rendono una vera e propria perla in mezzo ai boschi.

Per cercare i convincere i piu’ restii nell’occasione i cittadini che si vaccineranno riceveranno dalla Coldiretti anche un barattolo di crema di pistacchio di Bronte, un omaggio per rimarcare la necessità di compiere quest’importante dovere per la salute pubblica. Una scelta per sostenere l’accelerazione della campagna vaccinale nel momento in cui l’avanzare della variante Delta minaccia la salute di tutti i cittadini e la ripresa economica del Paese.

Un supporto alla rete nazionale organizzata dal Commissario Straordinario all’Emergenza Generale Francesco Paolo Figliuolo reso possibile i, grazie alla presenza capillare sul territorio della Coldiretti. La somministrazione delle dosi in campagna è una opportunità resa possibile dalla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive che ha visto la Coldiretti protagonista a tutela della salute dei propri dipendenti e associati su tutto il territorio nazionale.