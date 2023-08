ON. CATTOI SEN. TESTOR (LEGA) * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « BLOCCARE L’OPERA? TROPPO SOLE FA MALE »

13.00 - giovedì 3 agosto 2023

Bypass ferroviario: Lega, bloccare l’opera? Troppo sole fa male. A qualcuno piace proprio troppo fare propaganda elettorale contro progetti condivisi e portati avanti con lo stesso governo del quale, lo ricordiamo non si sa mai che si siano dimenticati che non sono più in opposizione, fanno parte. Forse hanno la memoria corta, ma a gennaio ci avevano già provato recitando la stessa filastrocca e già allora lo stesso Governo aveva ben spiegato loro che il tracciato del passante ferroviario di Trento non si tocca.

Pensare solo di prendere anche minimamente in considerazione di poter modificare tale progetto significa non avere coscienza e conoscenza delle ripercussioni per il Trentino. Senza dimenticare il grosso rischio di vedersi sfilare dalle tasche i fondi del Pnrr previsti per non aver rispettato le tempistiche concordate. Cambiare tracciato significa perdere anni e anni di lavoro a danno del nostro territorio e dei cittadini come già il nostro Governo aveva loro ben spiegato all’inizio dell’anno.

Vogliamo anche ricordare che il partito dei no, di quelli che vogliono bloccare i progetti, i cantieri, le infrastrutture indispensabili per il territorio non sta nel centrodestra. Perché se, invece, è questo che vogliono fare allora qualcuna ha sbagliato a cambiare partito.

Ma coloro che dicono che il cantiere deve essere bloccato dov’erano martedì mattina durante l’informativa alla Camera dei Deputati del ministro Raffaele Fitto quando ha rassicurato tutti i sindaci che non ci sarà nessun taglio dei fondi del Pnrr e tutti i progetti andranno avanti? Seguono i lavori d’aula o hanno deciso di andare contro il loro stesso ministro?

L’infrastruttura si farà e la Lega è la prima a chiedere che si proceda nel rispetto della tutela ambientale. Con lo sviluppo del trasporto ferroviario si favoriranno modalità di trasferimento delle merci meno inquinanti, passando gradualmente dalla gomma alla rotaia. Si migliorerà la qualità dell’aria e diminuirà l’inquinamento acustico e favorirà anche la rigenerazione urbana valorizzando, parallelamente, lo sviluppo sostenibile.

Lo dichiarano in una nota le parlamentari della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor