CIA – DALDOSS – GIRARDI – BIADA (FDI) * COALIZIONE CENTRODESTRA: « L’APPELLO A “FARE PRESTO”, CHE LA COMUNITÀ TRENTINA RIVOLGE AI RAPPRESENTANTI POLITICI È DA NOI CONDIVISO »

16.14 - mercoledì 29 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione alle notizie uscite sui giornali in data odierna, i sottoscritti consiglieri provinciali intendono chiarire alcuni aspetti: Come già specificato nel comunicato stampa di ieri, la nostra iniziativa di mandare un segnale di responsabilità all’interno della maggioranza di Cdx, era ed è unicamente volta a creare le condizioni per giungere velocemente alla piena funzionalità degli organi legislativi ed esecutivi della nostra Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige.

Ricostruzioni che vogliono ricondurre quella iniziativa ad uno scambio di poltrone, ruoli o protagonismo personale, viene da noi totalmente respinta. La verità è che era animata dalla volontà di riuscire ad instaurare un clima di collaborazione e unità di intenti tra tutti i componenti della maggioranza.

Quello che abbiamo fatto e che faremo sempre, è nell’interesse del Trentino, in un Partito a cui convintamente apparteniamo, che chiede rispetto e la giusta rappresentanza al pari degli altri partiti che fanno parte del Centrodestra.

Questo stallo nelle trattative non è quindi riconducibile a Fdi, che anzi esponendosi con il voto in Consiglio regionale, ha fortemente ribadito la propria disponibilità al dialogo, anche a rischio di incomprensioni interne che riteniamo oggi superate. L’appello a “fare presto”, che la Comunità trentina rivolge ai rappresentanti politici, è da noi condiviso.

La base di partenza di un giusto accordo non può essere che l’applicazione di quanto sottoscritto prima delle elezioni, del risultato elettorale e dell’applicazione del principio della matematica anche alla Politica. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno votato FdI e che con il loro voto hanno inteso premiare un elemento di discontinuità e di novità nel Cdx.

*

I consiglieri provinciali Fdi

Claudio Cia

Daldoss Carlo

Christian Girardi

Daniele Biada