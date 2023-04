FEDERCOOP TRENTO * “GARDA KIDS”: « AL VIA IL SERVIZIO ESTIVO PER I BAMBINI DELLE FAMIGLIE, CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO »

10.45 - lunedì 10 aprile 2023

Per molte famiglie dell’Alto Garda trentino l’estate è un periodo di grande fermento: arrivano migliaia di turisti e il carico di lavoro si intensifica particolarmente. Con le scuole chiuse, la conciliazione tra le esigenze genitoriali e quelle lavorative diventa per molti una gimkana faticosa.

«Conosciamo bene le difficoltà che nascono quando l’estate non si sa come organizzare i bambini – spiega Daniele Santorum, direttore della cooperativa – perché Komplett opera nel comparto turistico, offrendo agli albergatori personale qualificato per i servizi al tavolo, di pulizia camere, e di aiuto in cucina. È proprio comprendendo le fatiche delle nostre collaboratrici che abbiamo deciso di andare oltre l’ascolto, la disponibilità e la flessibilità finora dimostrati e passare all’azione, progettando un vero e proprio servizio: Garda Kids».

Garda Kids è un centro estivo che consente di accogliere fino a 120 bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, dal 10 giugno al 10 settembre, con un orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30 per l’intera settimana (sabato e domenica compresi).

«Riuscire a dare una finestra di apertura così ampia e garantire il servizio anche nel fine settimana ha richiesto uno sforzo importante – aggiunge il direttore – ma pensiamo che sia l’unico modo per offrire una risposta di valore a tutte le famiglie che lavorano con noi nel settore turistico della nostra zona».

Il Centro, gestito dalla stessa cooperativa Komplett, si sviluppa a Arco, all’interno degli spazi dell’istituto Padre Monti, oggi Istituto GardaScuola. Nel mezzo del verde del parco, i bambini avranno a disposizione anche due palestre attrezzate, una mensa con servizio cucina interno, un campo da calcio sintetico, un campo da basket, aule ed ampi spazi comuni.

I bambini saranno gestiti da educatori e animatori organizzati in piccoli gruppi e saranno accompagnati in svariate attività, attraverso percorsi esplorativi della realtà circostante ma anche di consapevolezza di sé. Saranno proposte attività legate alla cucina e all’alimentazione, alla natura, al benessere individuale e di gruppo.

Nell’estate del 2022, il centro estivo era stato attivato solo per i collaboratori di Komplett e delle imprese clienti. Dopo la prima esperienza positiva, oggi la capienza si allarga ai figli dei possessori di Crew Card Garda Dolomiti e dei dipendenti di Coop Alto-Garda con tariffe convenzionate. In caso di altri posti disponibili, l’iscrizione sarà aperta anche ad utenza non convenzionata.

L’attività di educazione e cura erogata presso il Garda Kids potrà beneficiare dei Buoni di servizio, perché Komplett è iscritta nell’Elenco dei Soggetti Erogatori accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Le iscrizioni potranno essere perfezionate attraverso il sito www.komplettservizi.it.

*

Komplett

Komplett è una cooperativa che offre servizi a imprese e albergatori dell’Alto Garda, consentendo loro di razionalizzare i costi, ottenere maggiori garanzie qualitative, avere accesso a sistemi e tecnologie all’avanguardia e contare su un servizio puntuale, continuo ed efficiente.

Tra i servizi più richiesti ci sono quelli di personale qualificato per la pulizia delle stanze, di sala o di aiuto in cucina. Utilizzando Komplett, gli albergatori possono ricevere queste attività al momento dell’effettivo bisogno, e godere di uno staff formato, senza dover investire tempo per insegnare il mestiere.

La cooperativa, che ha sede a Arco, conta oltre 120 dipendenti, produce un giro d’affari di circa 5 milioni, ed è forte di un patrimonio di oltre mezzo milione di euro.