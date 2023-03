LEGA – CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO – PIEDICASTELLO * INTERROGAZIONE A SINDACO TRENTO: « “PUNTO D’INCONTRO”, LO SPOSTAMENTO ALLE BELLESINI SARÀ DEFINITIVO? »

11.48 - sabato 18 marzo 2023

LEGA SALVINI TRENTINO – GRUPPO CONSILIARE CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO – PIEDICASTELLO

Interrogazione Lega sul trasferimento Punto d’Incontro alle Bellesini. Lunedì 20 marzo alle 20.30 durante la seduta del consiglio di Circoscrizione, si discuterà anche dell’interrogazione del Gruppo Lega Salvini Premier sul trasferimento del Punto d’Incontro presso le scuole Bellesini di Cristo Re.

In seguito alla decisione della Giunta comunale di riqualificare l’edificio “Punto d’Incontro” in via del Travai, con i fondi del PNRR per 690mila euro, nel periodo dei lavori in cui la struttura non sarà agibile, il servizio di accoglienza sarà con tutta probabilità trasferito nell’edificio che un tempo ospitava l’ex scuola Bellesini in via Stoppani, dove è già presente uno spazio mensa che dovrà essere riadattato per le nuove funzioni.

Le scuole Bellesini di Cristo Re, nella loro nuova destinazione, erano state pensate per ospitare spazi a servizio del quartiere, una sala per la Circoscrizione oltre che per essere il nuovo luogo di ritrovo delle associazioni di volontariato; mentre non c’è ancora un progetto per la futura destinazione, questo inverno l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione le aule per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora, che rischiavano di passare le notti all’addiaccio.

Ora con lo spostamento del “Punto d’Incontro” l’ex storica scuola del rione di Cristo Re assumerà un’altra funzione, con forte preoccupazione tra i residenti, sia per la durata di questa presenza, sia per il destino della scuola, la cui destinazione prevista doveva rivitalizzare il tessuto sociale e associativo del quartiere.

L’interrogazione vuole chiedere a Sindaco e Giunta:

1) se lo spostamento nello stabile del servizio offerto dal Punto d’Incontro sia temporaneo – per la durata dello svolgimento dei lavori – oppure potrà essere definitivo;

2) quale sia la visione futura dell’Amministrazione comunale per le Scuole Bellesini, ovvero la destinazione definitiva, al fine di dare chiarezza ai residenti del quartiere;

3) se nell’edificio delle Scuole Bellesini saranno previsti degli spazi per la Circoscrizione, come, ad esempio, una sala pubblica polifunzionale.

Martina Loss, Clemente Covi, Carla Valzolgher Gruppo Lega Salvini Trentino

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello