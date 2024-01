MINISTERO DIFESA * MISSIONE UMANITARIA: CROSETTO, « I PRIMI BAMBINI PALESTINESI ARRIVERANNO STASERA IN ITALIA, PER ASSISTENZA SANITARIA »

17.02 - lunedì 29 gennaio 2024

“I primi bambini palestinesi e i loro familiari arriveranno stasera in Italia – all’aeroporto militare di Ciampino – con un volo speciale dell’Aeronautica”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

I bambini, giunti solo tre giorni fa in Egitto, attraverso il valico di Rafah, sono stati dapprima curati e stabilizzati dai sanitari egiziani nelle strutture ospedaliere locali. Successivamente, il nostro team sanitario militare, il personale della Difesa, quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’ospedale Gaslini, hanno lavorato in stretto coordinamento per rendere possibile il trasferimento dei primi bambini con i rispettivi accompagnatori arrivati con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare.

Gli altri minori coi loro familiari accompagnatori saranno trasportati con un volo successivo e con Nave Vulcano della Marina Militare, che salperà mercoledì 31 gennaio.

“Voglio esprimere la mia profonda gratitudine alle istituzioni e ai sanitari egiziani per il loro supporto, che ha reso possibile questa missione umanitaria. Solo con la cooperazione internazionale possiamo affrontare sfide così grandi e garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili” ha sottolineato il Ministro, che ha poi aggiunto: “Il nostro Paese continuerà ad aiutare la popolazione civile palestinese, vittima incolpevole dei terroristi di Hamas. Siamo pronti ad accogliere questi bambini palestinesi e i loro familiari”.

Immagine repertorio – Ministero Difesa