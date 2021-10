RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA ” * « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ LUCA ZAIA, QUESTA SERA DOMENICA 24 OTTOBRE ALLE 21.20 »

Domani, domenica 24 ottobre, su Retequattro alle ore 21.20, appuntamento con “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews condotto da Veronica Gentili, che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale.

In apertura, Veronica Gentili intervisterà il governatore della Regione Veneto Luca Zaia con cui affronterà la questione del green pass obbligatorio sul posto di lavoro, tema scottante che ha provocato reazioni e scontri in diverse piazza d’Italia, da Trieste a Roma. Con Andrea Romano e Nunzia De Girolamo si discuterà circa il caso di Bianca Laura Granato, l’insegnante di lettere eletta al Senato con il Movimento 5 Stelle, poi passata ad Alternativa c’è, famosa per non aver voluto esibire il certificato verde per entrare a Palazzo Madama e dunque sospesa.

Un altro argomento di cui si dibatterà con gli ospiti in studio, tra cui Barbara Lezzi e Daniela Santanché, è quello relativo al reddito di cittadinanza e a molti “furbetti” che lo percepiscono in maniera indebita.

Si tornerà poi a parlare di terapie domiciliari, per combattere il Covid-19 e che stanno facendo tanto discutere circa la loro reale efficacia. Su questo tema verrà proposto un servizio esclusivo su Ippocrateorg, l’associazione presieduta da Mauro Rango, con alcuni medici di questo movimento che prescrivono ricette e terapie per telefono, dando farmaci non ancora autorizzati per curare il coronavirus. Si affronterà anche il tema relativo al boom di certificati di malattia e false esenzioni per non farsi vaccinare.

Infine, spazio anche a un tema delicato come quello delle droghe sintetiche, con un’intervista ad un ragazzo in terapia a Milano per abuso di Ghb anfetamina (chemsex), che aiuterà a capire meglio questo fenomeno diffusissimo in Italia.

Tra gli ospiti anche: Gianfranco Vissani, Hoara Borselli, Mauro Coruzzi, Alessandro Meluzzi, Gaetano Pedullà, don Davide Banzato, Maria Giovanna Maglie, Fabrizio Pregliasco, Antonella Boralevi, Andrea Stramezzi, Antonio Caprarica, Carlo Taormina, Mario Giordano e Vittorio Sgarbi.