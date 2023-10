CGIL CISL UIL – TRENTINO * APPELLO AL VOTO: « CHI VOTA METTE AL CENTRO LE PRIORITÀ E RIVENDICA RISPOSTE DALLA POLITICA »

15.29 - sabato 21 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La democrazia vive di partecipazione. Importante andare a votare domenica. Appello al voto di Cgil Cisl Uil: votando i cittadini possono mettere al centro le loro priorità e rivendicare risposte dalla politica

Domenica le cittadine e i cittadini trentini sono chiamati a scegliere il presidente della Provincia e il nuovo consiglio. Al di là della scelta che ognuno compierà sulla base di convinzioni e valori è fondamentale compiere questa scelta recandosi alle urne perché esprimere il proprio voto per eleggere chi avrà la responsabilità di decidere il futuro della nostra comunità è un diritto imprescindibile, ma anche un dovere per ciascun cittadino.

La democrazia, del resto, vive di partecipazione. Anche in questi tempi difficili in cui politica e realtà si percepiscono come due entità molto distanti è fondamentale votare, per non ampliare questo scollamento e rimettere al centro dell’azione politica gli interessi della nostra comunità, delle lavoratrici e dei lavoratori, dei giovani, delle donne e di tutte le componenti della società, anche quelle che faticano a trovare rappresentanza.

Cgil Cisl Uil hanno indicato in queste settimane le loro priorità, che partono dal lavoro, dall’emergenza salariale, dall’occupazione giovanile e dal rafforzamento della sanità pubblica e del welfare. È su questi temi che il giorno dopo le elezioni cercheremo instancabilmente il confronto con chi governerà la nostra provincia, per contribuire ognuno nel proprio ruolo a costruire un futuro migliore per la nostra Autonomia.