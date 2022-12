POLIZIA DI STATO * FESTIVITÀ: PRESIDENTE CEI CARDINALE ZUPPI , «AUGURI DI SERENO NATALE A TUTTI I POLIZIOTTI E OPERATORI SICUREZZA » (VIDEO)

11.47 - domenica 25 dicembre 2022

Il Cardinale Arcivescovo Matteo Zuppi presidente della CEI dopo aver celebrato la messa di mezzanotte nella Cattedrale di San Pietro a Bologna è uscito per salire sull’autovettura della Polizia e accanto al Commissario Perciballi dal microfono della radio della Volante in servizio davanti la Cattedrale ha rivolto gli Auguri di un sereno Natale a tutti i Poliziotti e a tutti gli operatori della sicurezza in servizio molto dei quali lontani dai propri affetti sono al lavoro per garantire la sicurezza di tutti.