ON. DE BERTOLDI (FDI) * PROFESSIONISTI: « GARANTIRE PIÙ WELFARE, IL GOVERNO MELONI HA GIÀ COMINCIATO »

18.03 - venerdì 27 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Auspico una sempre maggiore unità e collaborazione delle professioni liberali, per garantire un futuro alle professioni e soprattutto per poter rappresentare una grande opportunità in più per il sistema Italia nella crescita e nella sostenibilità. I professionisti protagonisti nella sussidiarietà dei rapporti tra il pubblico ed il privato; se lo Stato saprà infatti utilizzare al meglio i professionisti italiani ne avrà un beneficio in termini di efficienza ed efficacia, e quindi di migliori risultanze contabili del bilancio pubblico.

Naturalmente è necessario garantire alle professioni una maggior tutela di welfare ed è in quest’ottica che si devono leggere gli interventi del governo Meloni a tutela della natalità, e quindi della sostenibilità previdenziale, ma pure la riduzione dell’imposizione fiscale sulle casse di previdenza, che è ormai parte integrante della legge delega della riforma fiscale. Mi impegno quindi per inserire, appena possibile, il differimento termini per i figli minori dei professionisti, che rappresenta una tutela della salute e del lavoro costituzionalmente garantita, ed è una prospettiva di crescita professionale anche tra i giovani”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della commissione Finanze di Fratelli d’Italia al congresso nazionale del notariato tenutisi oggi a Roma.