COMUNE DI TRENTO * REPLICA A FRATELLI D’ITALIA: SINDACO IANESELLI, « LAVORI EX SIT, CRONOPROGRAMMA VINCOLATO A FINANZIAMENTO PNRR »

Trentino si stupisce del fatto che inizieremo i lavori per l’hub intermodale all’ex Sit il prossimo 6 novembre, e quindi poco prima dell’avvio della stagione natalizia con i mercatini.

Stupiti siamo invece noi che un partito che è al governo a Roma e che continua a predicare efficienza da parte dei comuni per poter usufruire dei fondi del Pnrr non sappia che questi sono rigidamente vincolati a scadenze precise. Considerata la complessità dell’intervento e il cronoprogramma, è evidente come non sia una opzione ma una necessità avviare i lavori il prima possibile.

