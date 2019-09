RAI 1 – ‘ TALE E QUALE SHOW ‘ * SECONDA PUNTATA DEL 20 SETTEMBRE 2019: « 12 CELEBRITIES SI SFIDANO TRASFORMANDOSI OGNI SETTIMANA IN UN’ICONA MUSICALE DIFFERENTE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Tale e Quale Show. St 2019 Puntata del 20/09/2019. La seconda puntata della nuova edizione dello show musicale in cui 12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i 13 artisti che cantano esclusivamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli: Flora Canto diventerà Syria, Sara Facciolini se la vedrà con Emma Marrone, Eva Grimaldi avrà le sembianze di Milva, Jessica Morlacchi onorerà il mito della regina della disco music Donna Summer, Lidia Schillaci proverà il bis imitando Giorgia, Davide de Marinis vestirà i panni di J-Ax, Tiziana Rivale sarà Adele, Gigi & Ross si metteranno alla prova con Ermal Meta e Fabrizio Moro (il voto sarà uno solo per tutti e due), Francesco Monte si trasformerà in Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Francesco Pannofino interpreterà Drupi, Agostino Penna proporrà Gaetano Curreri degli Stadio e David Pratelli Pau Donés degli Jarabe de Palo.

