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IXÈ * SONDAGGIO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO – 18 FEBBRAIO, « COME VOTEREBBERO OGGI GLI ITALIANI, PD 23,1% / FDI 17,9 / LEGA 16,6 / M5S 15,6 / FI 9,2 / AZIONE-EUROPA 5,0 »

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