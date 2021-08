PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SWIM FAMILY: « UN TUFFO IN PISCINA A PREZZI SCONTATI, PER LE FAMIGLIE IN POSSESSO DELL’EUREGIOFAMILYPASS »

Un tuffo in piscina a prezzi scontati con Swim Family in Trentino.L’Agenzia per la famiglia promuove l’offerta estiva per le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass.

Anche nel 2021 le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass possono beneficiare di tariffe agevolate nel settore delle piscine e dei centri acquatici in Provincia di Trento. Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene infatti riconosciuto uno sconto del 5% sul prezzo di listino per l’acquisto dei ticket di ingresso o di abbonamenti. Le piscine aderenti sono: Levico Terme, Borgo Valsugana e Castel Ivano. L’accordo rimane sempre aperto a nuove eventuali adesioni di altri impianti natatori.

L’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, vista la stagione estiva, intende agevolare le famiglie anche negli accessi a piscine e a centri acquatici. La famiglia, se in possesso dell’EuregioFamilyPass, può ottenere tariffe agevolate purché si presenti unita alle casse con genitori e figli (di età inferiore ai 18 anni). Questa promozione va ad aggiungersi ai servizi attivi finora che comprendono scontistiche nell’accesso ai musei e ai castelli provinciali, ai trasporti pubblici e agli impianti sciistici con la promozione “Ski Family in Trentino” (maggiori informazioni qui: ).

Per ottenere lo sconto è necessario esibire alla cassa della piscina aderente all’iniziativa la tessera EuregioFamilyPass nominativa e valida per l’anno in corso 2021. Ecco di seguito un estratto del pacchetto con le tariffe e servizi scontati:

ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto uno sconto del 5% sul prezzo di listino per l’acquisto di un qualsiasi bene o servizio, ticket o abbonamento nonché sulle tariffe stagionali estive 2021.

Lo sconto si applica anche su tutti i beni e servizi offerti (corsi di nuoto, campus, fitness…)

Si ricorda che la EuregioFamilyPass può essere utilizzata nei tre territori aderenti al progetto e cioè Trentino, Alto Adige e Sud Tirolo. Per attivare la card online – che è gratuita – è semplice e veloce, clicca qui:

Per conoscere i servizi attivi per i possessori dell’EuregioFamilyPass per l’estate 2021 anche nel resto dei territori dell’Euregio visita il sito: