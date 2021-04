UIL SCUOLA – TRENTINO * LETTERA A BISESTI E CECCATO: « SI MANTENGANO TUTTE LE “ CLASSI COVID “ GIÀ AUTORIZZATE NEL 2021 E SI RICORRA ALL’ORGANICO POTENZIATO DELL’AUTONOMIA »

Taglio numero delle classi e degli organici. UIL Scuola scrive all’Assessore Bisesti e al Dirigente Generale Ceccato: “A periodi eccezionali si risponde con misure altrettanto speciali”.

La Delibera provinciale n. 290 del 26.02.21 ripropone i parametri “normali” per la costituzione dell’organico di diritto. Ciò significa che le classi create in virtù dell’emergenza covid e il relativo personale scolastico aggiuntivo, non saranno riconfermati per il prossimo anno.

Uil scuola nei diversi incontri di informazione preventiva ha sempre ribadito la necessità di mantenere le classi per far fronte all’emergenza covid e il relativo organico. Così sembra non si voglia fare!

In base a quali criteri i dirigenti scolastici sceglieranno di smembrare le classi?

Su quali basi decideranno l’assegnazione del personale docente?

Con quale spirito le scuole dovranno comunicare ad alunni e genitori che la loro classe non ci sarà più e gli insegnanti potrebbero cambiare?

Diminuendo il numero dei collaboratori scolastici si potranno garantire le necessarie operazioni di igienizzazione e i tempi di accoglienza ora in essere?

Ad oggi la situazione pandemica ci pare tutt’altro che risolta.

Uil Scuola chiede che da subito si mantengano tutte le “classi covid” già autorizzate nel corso di questo anno scolastico: si ricorra all’organico potenziato dell’autonomia, previsto dalla normativa e mai attivato in Trentino.

Pietro Di Fiore

Uil Scuola

In allegato la Nota inviata al decisore politico provinciale e al dirigente generale