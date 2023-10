FORZA ITALIA * LAVORI SEGRETERIA NAZIONALE: TAJANI, « MASSIMO IMPEGNO PER IL TESSERAMENTO, SI CONCLUDERÀ A FINE MESE »

12.52 - sabato 21 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I lavori della Segreteria nazionale del partito sono stati aperti dal Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo un punto sulla situazione politica attuale, nazionale e internazionale.

Sono stati approvati all’unanimità, con alcuni emendamenti, tre documenti:

– il regolamento per lo svolgimento dei congressi delle grandi città

– Il regolamento per lo svolgimento dei congressi provinciali

– Il regolamento per i contributi dei parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri regionali.

Una novità per i congressi sarà la partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto della trasparenza e della sana competitività.

Nello specifico, i criteri per l’attribuzione del numero dei delegati al Congresso nazionale saranno legati ai voti ottenuti alla Camera, nel proporzionale, nelle ultime politiche e al numero dei tesserati.

Le ulteriori decisioni – prese nel corso della riunione di segreteria – riguardano la sede di svolgimento del Congresso nazionale, che sarà il Palazzo dei Congressi, a Roma.

Massimo impegno per il tesseramento che si concluderà a fine mese.

La stagione dei congressi partirà subito dopo e prenderà il via con i congressi provinciali nelle regioni più piccoli partendo dall’ultima settimana di novembre e proseguendo nei mesi di dicembre e gennaio. Infine, ci sarà un gruppo di lavoro per stilare il testo del regolamento del Congresso nazionale.

Una svolta all’insegna del rigore per gli aspetti finanziari che riguardano il partito.

In sintesi: i parlamentari nazionali, europei, i consiglieri, gli assessori e i governatori regionali – in base al nuovo regolamento – saranno tenuti a corrispondere mensilmente i loro contributi, nella misura annualmente stabilita dalla segreteria nazionale, dopo aver sentito l’amministratore nazionale.

Questo perché il movimento, per il suo corretto finanziamento, necessita di costanti risorse mensili perché mensili sono le uscite. A questo fine, per evitare consistenti discostamenti, è stato inserito un meccanismo preciso e rigoroso che è la base imprescindibile per le varie attività del partito, nel rispetto degli obblighi di contribuzione mensili previsti dall’articolo 58 dello Statuto:

– coloro che hanno maturato, nell’anno precedente le elezioni nazionali, europee o regionali alle quali potrebbero partecipare, una morosità superiore al 20 per cento del dovuto per la carica rivestita, non potranno essere candidati, non essendo ammessa la regolarizzazione una tantum alla scadenza della legislatura.

– coloro che hanno maturato entro la fine dell’anno una morosità superiore al 20 per cento del dovuto per la carica rivestita, decadranno dagli incarichi all’interno del movimento.

All’amministratore nazionale, quindi, spetta il compito di monitorare costantemente l’andamento dei pagamenti.

È previsto, infine, un esonero dall’adempimento degli obblighi contributivi per i parlamentari nazionali ed europei che raccoglieranno fondi pari a 15 mila euro e per i consiglieri, gli assessori e i governatori regionali che arriveranno a 8 mila euro, nell’anno di riferimento.

Forza Italia, dotata di questi nuovi regolamenti, è pronta ad affrontare in modo adeguato i nuovi step della sua fase di rilancio.