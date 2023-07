APT ALPE CIMBRA (TN) * “CHOCOMOMENTS“: « TORNA A FOLGARIA LA FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE, PER I PIÙ PICCOLI C’È IL LABORATORIO “CHOCOBABY“ (22-24 /7) »

08.33 - giovedì 20 luglio 2023

Alpe Cimbra (Tn): Folgaria sull’Alpe Cimbra in Trentino si trasforma nel paese del cioccolato artigianale. Tutto pronto per “Chocomoments Folgaria” la festa del cioccolato artigianale. Dal 22 al 24 luglio in Piazza Marconi. Torna a Folgaria Chocomoments – la festa del cioccolato artigianale, un goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale. La manifestazione è organizzata da Chocomoments e rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno.

Da sabato 22 a lunedì 24 luglio la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni arriva nel centro di Folgaria. I profumi del cioccolato invaderanno il paese, ci sarà animazione per bambini e tante proposte ghiotte per gli adulti.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti dalle 9.30 alle 19.30. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, frutta ricoperta di cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre cioccolatose proposte. Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show “Come nasce una pralina” (domenica ore 18.00) mentre lunedì alle ore 15 ci sarà lo show cooking alla scoperta dell’intramontabile dolce viennese “Come nasce una sacher?”.

Grande attesa per lo show di sabato alle 18.30 durante il quale verrà realizzata una tavoletta di cioccolato da guinness lunga ben 10 metri, seguirà una degustazione gratuita per tutti. Per i più piccoli, c’è il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 7, non è necessaria la prenotazione, il laboratorio dura circa15 minuti e viene ripetuto nell’arco delle due ore).

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).

Info su FB: Chocomoments la Fabbrica del cioccolato.