COMUNE DI TRENTO * “MONTE BONDONE WELCOME WINTER“: « STAGIONE INVERNALE, ATTESI SULLA MONTAGNA 300 SKIALPER (15-16-17/12) »

18.38 - martedì 12 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel weekend c’è Monte Bondone Welcome Winter. Attesi sulla montagna di Trento 300 skialper .Nel weekend si accenderanno i riflettori sul Monte Bondone, che entrerà nel vivo della stagione invernale con un evento nuovo di zecca, nato grazie a un’intuizione del Comune di Trento. Venerdì sera ci sarà la Bondone Night UpHill, raduno non competitivo che ha riscosso l’interesse di molti, con 200 appassionati attesi ai nastri di partenza. Sabato 16 dicembre, invece, sarà la volta della Bondone Ski Raid, gara individuale classic che vedrà al via un centinaio di concorrenti, tra cui alcuni dei migliori interpreti dello skialp nazionale.

È il caso degli azzurri Federico Nicolini e Alex Oberbacher: il forte atleta di Molveno è atleta di livello assoluto, capace in carriera di imporsi in Coppa del Mondo e campione italiano vertical in carica. Oberbacher rappresenterà un degno avversario per il trentino, con il solandro Alex Rigo e l’altoatesino Martin Stofner in scia, mentre al femminile gli occhi saranno puntati in primis sulla specialista delle skyrace Martina Cumerlato. Fra gli iscritti dell’ultima ora ci sono anche il redenese Alex Salvadori e il noneso Gabriele Leonardi.

Gli organizzatori hanno deciso di posticipare di 15 minuti la partenza, che per la Bondone Ski Raid di sabato verrà data alle 17.15 dai 1.654 metri di Vason. Il tracciato presenterà un dislivello positivo di 1350 metri, con cinque salite e quattro discese, per i totali nove cambi d’assetto. È stato inserito anche un tratto da percorre a piedi, per raggiungere i 2090 metri di quota di Cima Palon, punto più alto del percorso.

Le premiazioni avranno luogo presso il locale Bondonero a Vason, con sei categorie previste dal regolamento, tre al maschile e altrettante al femminile, ovvero Senior (nati tra il 1979 e il 2000), Under 23 (nati dal 2001 in poi) e Master (nati prima del 1978).

Questo per quanto riguarda la gara di sabato, preceduta venerdì 15 dicembre dalla Bondone Night UpHill, raduno di sci alpinismo sotto le stelle. Lo start, in questo caso, verrà dato alle 18.30 dai 1425 metri di Baita Montesel, con arrivo sempre a Cima Palon (2090 metri). Il dislivello positivo da coprire sarà di 650 metri e il tracciato sarà disegnato sulle piste di sci alpino Cordela e Canalon.

A seguire, al pari del giorno successivo, ci saranno pasta party e festa con musica sempre al Bondonero di Vason, dove verranno premiati i primi dieci maschi e le prime dieci donne, oltre al gruppo più numeroso e all’atleta più anziano che raggiungerà il traguardo.

Monte Bondone Welcome Winter non sarà solo sci alpinismo, grazie alle numerose attività proposte con l’iniziativa Meet Bondone. Venerdì 15 dicembre ci sarà «Sport Senza Barriere», che dalle 11 alle 15 darà la possibilità ad alcuni ragazzi con disabilità legate alla sindrome di Down di sperimentare lo sci alpino. Sabato 16 dicembre spazio alle famiglie con una ciaspolata al Giardino Botanico Alpino delle Viote e l’appuntamento con «Prudenza in Montagna», evento formativo ed informativo, a precedere gli eventi di domenica 17 dicembre, dedicati a tutti gli appassionati della stagione invernale, con lezioni di prova di sci alpino e sci di fondo. Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito www.bondonewelcomewinter.it.