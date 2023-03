RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * LOMBARDIA: « “PASSIONE MONTAGNA”, DA CHIAVENNA A MADESIMO (25/3 -14.00) »

18.12 - venerdì 24 marzo 2023

Un viaggio in Lombardia, da Chiavenna a Madesimo. Lo racconta l’ultimo imperdibile appuntamento di “Linea Bianca”, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 25 marzo, alle 14.00 su Rai 1 e su Rai Italia. Si apre da quota 3.027 metri sul livello del mare, in vetta a cima Suretta, nella spettacolare cornice dell’omonimo ghiacciaio. Si prosegue per la Val di Lei, con i maestri della scuola sci che presentano le potenzialità del comprensorio sciistico della Valchiavenna: 40 chilometri di tracciati perfettamente innevati, 13 impianti di risalita, la più moderna funicolare sotterranea d’Europa che, in soli 3 minuti e superando ben 638 metri di dislivello, consente di accedere direttamente alle piste. Da Montespluga, arriva, invece, un’incredibile storia di amicizia, quella tra Thomas, chef di professione, e Numb, meraviglioso esemplare di pastore cecoslovacco, insieme per scalare, tra la Valtellina e la Svizzera, le dieci cime più significative, tutte sopra i tremila metri di altitudine.

Ma c’è anche nuovo modo di vivere la montagna: in prossimità del villaggio alpino di Montepluga, circondati da un panorama mozzafiato, ha preso il via il progetto “Homeland” per avvicinare il grande pubblico alla pratica dello sci d’alpinismo. E ancora, in esclusiva per “Linea Bianca”, con Massimiliano Ossini si rinnova un emozionante appuntamento, quello di volare a bordo degli Eurofighter, i caccia tra i più avanzati al mondo per la difesa dello spazio aereo italiano. Una formazione di volo può essere associata idealmente a una cordata di alpinisti, il leader è il capo cordata che si fida dei propri gregari, con i quali ha studiato e pianificato la via e la rotta da seguire.

In conclusione, si va alla scoperta dei luoghi simbolo di Chiavenna, con il fascino di Palazzo Vertemate, lo spettacolo delle cascate dell’Acquafraggia, le caratteristiche vie del centro storico, la tipicità territoriale dei crotti, piccole cavità scavate nella roccia; e della Riserva Naturale Regionale di Pian di Spagna in località Dubino, una piccola pianura, estesa poco meno di 1600 ettari, posta tra il Lago di Mezzola e la porzione più settentrionale del Lago di Como, dalla natura incontaminata.