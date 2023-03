CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « STRAGE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE? LA DENUNCIA A JIMMY GHIONE DEL DIPENDENTE CHE HA BLOCCATO IL BARISTA-AGGRESSORE (CHE NON FA GLI SCONTRINI) »

14.55 - venerdì 24 marzo 2023

«Dovreste ringraziarmi che mi sono messo in mezzo, così ho evitato una strage». È così che un dipendente (da oltre 40 anni) dell’Agenzia delle Entrate di Roma Eur 6 (Torrino) parla del barista-aggressore che aveva minacciato di “prendere un coltello e ammazzare” Jimmy Ghione e il suo cameraman (link al servizio). Alcuni giorni fa l’inviato di Striscia era andato in missione a chiedere perché il bar non emettesse scontrini.

Oggi Ghione si è posizionato fuori dall’Agenzia con un banchetto, facendo finta di servire caffè “nero” e stampare fotocopie in bianco e “nero” ai dipendenti in entrata. Qui l’incontro con la persona che il giorno dell’aggressione aveva preso le difese del barista violento ed era intervenuto riportandolo all’interno del bar.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).