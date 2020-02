PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS – ORE 12.32 MERCOLEDì 26/2 : « LA SITUAZIONE NON REGISTRA ALCUN CAMBIAMENTO RISPETTO A IERI »

Coronavirus -ORE 12.32 MERCOLEDì 26/2- : situazione tranquilla, nessuna novità. Il Centro situazioni dell’Agenzia per la protezione civile sul tema Coronavirus comunica che la situazione non registra alcun cambiamento rispetto a ieri.

Nel Centro situazioni sul tema del Coronavirus istituito presso l’Agenzia per la protezione civile si riuniscono quotidianamente i rappresentanti di Protezione civile e Azienda sanitaria per raccogliere e valutare le informazioni più aggiornate.

Proseguono i controlli ambientali.

Il primario di Medicina d’emergenza, Marc Kaufmann, ha confermato il cessato allarme per i 4 casi sospetti rivelatisi negativi ai test. Ieri sono stati effettuati controlli ambientali approfonditi riguardo alle 4 persone ricoverate per gli accertamenti e sono stati informati sia i famigliari che le aziende in cui operano in merito alle misure, ai comportamenti da adottare e agli eventuali rischi. Nel corso della seduta di questa mattina (26 febbraio) è stata nuovamente sottolineata l’importanza di questi controlli ambientali considerati un punto centrale della prevenzione individuale e della salute pubblica.

Numero verde 800 751 751

Da ieri è stato istituito, dalle ore 8 alle 20, il numero verde 800751751 dove sono a disposizione tre operatori ed un medico per fornire informazioni in merito al Covid-19. Solo questa mattina, tra le ore 8 e le ore 11, sono pervenute 233 chiamate. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito web www.asdaa.it/coronavirus.