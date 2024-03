CARABINIERI – CESENATICO: « MALTRATTAMENTI SU MINORE, ARRESTATO INSEGNANTE DI SOSTEGNO »

18.43 - giovedì 28 marzo 2024

Cesenatico, carabinieri arrestano insegnante di sostegno per maltrattamenti su minore. Il 26 marzo u.s. al termine di un’articola attività investigativa protrattasi per circa un mese, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico (FC), hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di una 63 enne residente in provincia, ritenuta responsabile di maltrattamenti nei confronti di un minore.

L’indagine scaturisce da una segnalazione da parte di alcuni maestri di una scuola primaria i quali, notando gli atteggiamenti aggressivi di una collega insegnante di sostegno nei confronti di un bambino di 7 anni, che le era stato affidato, hanno informato i carabinieri di Cesenatico (FC). L’attività investigativa, condotta mediante intercettazioni audio-video, ha permesso di accertare vari tipi di maltrattamenti consistenti in strattonamenti, tirate di orecchie, piccoli schiaffi, spintoni, oltre a frasi ingiuriose e umilianti.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti all’A.G..