“EUREGIO KLASSIKA“ * CONCORSO INTERNAZIONALE COMPOSIZIONE: « MUSICA, FRA I PREMIATI TRE GIOVANI COMPOSITORI TRENTINI »

08.59 - domenica 24 settembre 2023

Il Concorso Internazionale di Composizione Euregio Klassika 2023 si è tenuto a Trento il 20 e 21 settembre: nell’Aula Magna del Conservatorio Bonporti si è svolta la prima fase eliminatoria ed il giorno dopo, nella Sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale di Trento, si è decretata la fase finale con l’attribuzione del 1°, 2° , 3° Premio e del Premio speciale Young Creative Contest . Nella stessa mattinata del 21 , in Sala degli Affreschi, la giuria popolare formata dagli studenti del Liceo Musicale e del Conservatorio Bonporti ha votato per l’attribuzione del Premio Trento. Il Concorso Internazionale di Composizione che ha trovato il sostegno della Provincia di Trento e della Fondazione Caritro e il patrocinio del Comune di Trento e del Rotary Club Trento, quest’anno era composto da due sezioni: composizioni per Orchestra d’Archi e composizioni per Coro.

Scopo principale di questa iniziativa era quello di stimolare la produzione, la diffusione e la valorizzazione della musica del nostro tempo realizzata dai giovani compositori e facilitare la collaborazione e l’incontro degli artisti con il sistema culturale a livello locale e internazionale. La commissione internazionale, composta da Christopher Muscat (Malta), Jan Milos Zarzycki (Polonia), Giacomo Fornari (Italia), Petra Grassi (Italia/Slovenia), Juan Josè Navarro (Spagna), Maurizio Colasanti (Italia), insieme alla Presidente Ivana Francisci, ha dovuto dirimere una graduatoria dei numerosi brani pervenuti e a fine mattinata ha decretato i brani vincitori.

Molte delle composizioni pervenute a concorso sono state apprezzate a prescindere dall’assegnazione dei premi e saranno inserite nella programmazione di alcune importanti orchestre da camera europee. Da sottolineare la presenza fra i premiati, insieme a quella di compositori stranieri, di ben tre giovani compositori trentini.

Ivana Francisci

Euregio Klassika