PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STRUTTURE ALPINISTICHE: « DESTINATI 1,5 MLN PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI BIVACCHI, O LORO RISTRUTTURAZIONE »

Oltre 1,5 milioni di euro per interventi a favore delle strutture alpinistiche.

L”Assestamento di bilancio della Provincia autonoma di Trento, entrato in vigore il 6 agosto scorso, ha destinato oltre 1,5 milioni di euro per interventi a favore delle strutture alpinistiche.

Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore al turismo, ha ripartito tali risorse destinandole in parte ad interventi relativi ai rifugi alpini e ai bivacchi e in parte ad interventi di manutenzione straordinaria dei tracciati alpini.

In particolare 1.419.411,5 euro sono destinati ad agevolazioni per investimenti fissi dei rifugi e per la costruzione di nuovi bivacchi o per la loro ristrutturazione, mantenimento in efficienza o straordinaria manutenzione.

137.588,50 euro sono invece stanziati a favore di enti, associazioni e privati che s’impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini.