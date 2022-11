LEGA TRENTINO * DALPALÙ: COMMISSARIO BINELLI, « POCHI MESI FA AVEVA RINNOVATO LA TESSERA, CAMBIO DI CASACCA PER RAGIONI DI OPPORTUNISMO DA POLTRONA »

10.31 - martedì 15 novembre 2022

La decisione del Consigliere Bruna Dalpalù di aderire al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia stupisce in quanto la stessa, pochi mesi fa, aveva rinnovato la tessera della Lega, ciò significando la condivisione della linea politica del partito, che peraltro le ha permesso di entrare in Consiglio come prima dei non eletti.

Evidentemente il repentino cambio di casacca è avvenuto per mere ragioni di opportunismo da poltrona, tradendo peraltro quegli elettori che nel 2018 l’avevano sostenuta nella lista della Lega. Purtroppo la politica è fatta anche di queste persone, coerenti a parole ma opportuniste nei fatti.

La Lega su concetti di coerenza e valori non transigerà, soprattutto in vista delle prossime elezioni provinciali. Per questo continueremo a sostenere con coerenza, insieme agli alleati di governo ed a chi vorrà aggregarsi sulla base di un progetto condiviso, la ricandidatura della presidenza nella figura di Maurizio Fugatti. Non farlo significherebbe peraltro assumersi la responsabilità di riaprire al rischio di un ritorno del centrosinistra al governo della provincia di Trento.

E altresì saremo intransigenti sui valori che riteniamo indispensabili per una politica corretta; per questo, senza rancore ma con fermezza, il nostro cammino sarà con tutta evidenza separato rispetto a quelle persone che in questa legislatura si sono dimostrate incoerenti, opportuniste ed inaffidabili.

Il Commissario Lega Trentino per Salvini Premier

Diego Binelli