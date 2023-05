MINISTERO GIUSTIZIA * ‘NDRANGHETA: NORDIO, « OPERAZIONE EUROPEA “EUREKA”, FONDAMENTALE COOPERAZIONE GIUDIZIARIA »

18.52 - mercoledì 3 maggio 2023

‘NDRANGHETA, NORDIO: “FONDAMENTALE COOPERAZIONE GIUDIZIARIA”.

“La maxioperazione europea di oggi contro la ‘ndrangheta conferma – ancora una volta – la necessità di rafforzare al massimo la cooperazione giudiziaria tra Paesi. Il Ministero della Giustizia lavora in questa direzione, per aiutare con ogni strumento il contrasto ad una criminalità organizzata transnazionale. Questo è stato uno dei punti centrali del bilaterale nei giorni scorsi con il mio omologo francese, Eric Dupond-Moretti.

Desidero rivolgere ai magistrati e alle forze dell’ordine impegnati in quest’importante inchiesta contro la ‘ndrangheta la mia gratitudine per il loro lavoro e assicuro la massima assistenza del Ministero nelle procedure che lo richiedano”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo l’operazione europea “Eureka” contro la ‘ndrangheta.