CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « REGISTRATORI DI CASSA E TRUCCHI PER EVADERE IL FISCO, L’INCHIESTA ARRIVA IN PARLAMENTO (19/3) »

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con l’inchiesta sui rivenditori di registratori di cassa elettronici che “insegnano” ai clienti i trucchi per fare nero con i loro apparecchi. Usanza molto diffusa, come mostrato dal tg satirico in diversi servizi di Max Laudadio, Moreno Morello e Riccardo Trombetta.

Questa sera Jimmy Ghione torna dai politici italiani che, il 1° febbraio scorso (vedi servizio), avevano promesso di occuparsi della vicenda: «Ho parlato in aula della vostra inchiesta e mi auguro che possa esserci un risultato», afferma Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). Fabrizio Santori (Lega) aggiunge: «Ho scritto al comandante del corpo della Polizia Locale di Roma chiedendo un controllo sui rivenditori di registratori di cassa». Infine, Gerolamo “Gimmi” Cangiano (Fratelli d’Italia), dichiara: «Ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia Giorgetti per chiedere al governo cosa intende fare contro questi furbetti. Ci auguriamo a breve una risposta».