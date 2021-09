DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * ELICOTTERI VVF-PAT: « L’UNICO VECCHIO VELIVOLO RIMASTO IN SERVIZIO È IN GRADO DI ASSICURARE IL SERVIZIO DI EMERGENZA? »

Il Nucleo Elicotteri rappresentava il perno attorno cui ruotava tutta la gestione dell’emergenza e dell’urgenza in Trentino. Si sono spese decine e decine di milioni di euro per acquistare elicotteri, unici in Italia, che dovevano promuovere la “grandeur” di Piazza Dante.

Per giustificarne l’esercizio, visto che le emergenze non erano sufficienti in un territorio di dimensioni ridotte come il nostro, si sono iniziati ad usare gli elicotteri anche per trasporti che di urgente avevano gran poco. Contemporaneamente, ci si è dimenticati di investire sui mezzi stradali dell’emergenza.

Solo di recente si è preceduto a sostituire ambulanze che viaggiavano anche con 400 mila chilometri all’attivo e si è sempre più fatto ricorso ai servizi privati a pagamento per il trasporto infermi, dimenticandosi di valorizzare sia mezzi che personale di Trentino Emergenza. Poi… gli elicotteri hanno iniziato a cadere.

Ne è caduto uno in Val Nambino in un intervento che in molti hanno messo in discussione; ne è caduto recentemente un altro a Trento sud e adesso, l’unico elicottero disponibile oltre al sempre verde Dauphine con oltre trent’anni di carriera, ha perso il portellone durante un intervento di emergenza (vedi foto).