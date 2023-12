CANALE 5 – “ QUANDO IL FIUME INCONTRA IL MARE – PARABOLE DI VITA “: « DAL TRENTINO LA STORIA DI CHIARA CAMPOSTRINI, IL PERCORSO DEL “CRISTO PENSANTE” (9/12 – 9.30) »

12.04 - venerdì 8 dicembre 2023

Sabato 9 dicembre alle 9.30 su Canale 5 nuovo appuntamento con “Quando il fiume incontra il mare. Parabole di vita”, la nuova docu-serie prodotta da Officina della Comunicazione e condotta da Don Marco Pozza.

Sette puntate, ognuna delle quali racconterà intense vicende umane che ripercorrono il senso delle più importanti parabole cristiane, invitando a guardare negli angoli più oscuri della quotidianità spronando chiunque a trovare uno spiraglio di luce anche in mezzo al buio.

Al centro del sesto appuntamento la storia di Chiara Campostrini, ex dirigente che, insieme al marito, ha scelto di mettere le proprie capacità al servizio del figlio nato con una grave disabilità. Così, grazie alle sue doti imprenditoriali, ha dato vita a un’iniziativa speciale che celebra la giornata della disabilità: una scalata lungo il percorso del “Cristo Pensante” in Trentino. Questa storia si rispecchia nella parabola della perla preziosa che invita tutti a cercare il proprio tesoro, ossia la perla della vita che possa donare un nuovo senso al proprio cammino e per la quale si può rinunciare a tutto.

“Quando il fiume incontra il mare. Parabole di vita” è prodotta da Officina della Comunicazione e diretta da Luca Salmaso e ideata con il contributo di Don Dario Edoardo Viganò.

DON MARCO POZZA (Calvene, 1979), dottore in Teologia, è cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova. Come scrittore ha all’attivo una ventina di libri, tra cui una trilogia sulla figura di Gesù Cristo (L’imbarazzo di Dio, L’agguato di Dio, L’iradiddìo). Assieme con Papa Francesco ha ideato e condotto quattro programmi televisivi: Padre Nostro (2018), Ave Maria (2019), Io credo (2020), Vizi e virtù (2021) dai quali sono nati altrettanti libri usciti per Rizzoli e tradotti in tutto il mondo. Ha scritto, inoltre, i testi della Via Crucis 2020, celebrata nella Piazza San Pietro vuota a causa della pandemia.