GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA * NOMINE: « LUIGI MARUOTTI NUOVO PRESIDENTE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO DI STATO »

10.46 - venerdì 25 febbraio 2022

Il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, è stato nominato questa mattina dal plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Luigi Maruotti nel 1981 entra nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato, dapprima come procuratore dello Stato e poi come avvocato dello Stato.

Successivamente, è risultato vincitore dei concorsi come magistrato del TAR, nel 1984, e come consigliere di Stato, nel 1989, divenendo presidente di Sezione del Consiglio di Stato nel 2010.

Ha presieduto nel corso del tempo la Terza, la Quarta, la Quinta e la Sesta Sezione del Consiglio di Stato.

Succede al Presidente Franco Frattini, che ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Stato il 29 gennaio 2022.