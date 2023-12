SKY * X FACTOR 2023: « IL TRIONFO DI SARAFINE, VINCE LA CANTANTE E PRODUTTRICE 34ENNE DELLA SQUADRA DI FEDEZ »

11.05 - venerdì 8 dicembre 2023

Il trionfo di SARAFINE nella nottata conclusiva di X Factor 2023. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle ha incoronato la sua vincitrice di questa edizione: una vittoria che la 34enne calabrese d’esportazione che vive a Bruxelles, cantautrice e produttrice dallo stile unico tra le squadre di quest’anno, condivide con il suo giudice Fedez, che settimana dopo settimana l’ha condotta fino alla vittoria. Sul podio, con lei, gli Stunt Pilots e Il Solito Dandy, entrambi di Dargen D’Amico; quarto posto per Maria Tomba, compagna di squadra con Fedez. A proclamare la vincitrice, sul palco della X Factor Arena, Francesca Michielin. Al tavolo, insieme ai due colleghi giudici, Ambra Angiolini.

SARAFINE, nome d’arte di Sara Sorrenti, crea una musica che è un mix tra elettronica e pop. Scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, per creare una performance completa e unica. Esibizione dopo esibizione ha saputo conquistare tutti trasportando il palco di X Factor in un club, reinterpretando brani straordinari come “Eleanor Rigby” dei The Beatles, “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers, “Tutto il resto è noia” di Franco Califano fino al suo travolgente inedito “MALATI DI GIOIA” che aveva ammaliato già alle Audition.

L’ultimo Live Show, ieri su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato 1.172.000 spettatori medi con una share complessiva del 7%. L’edizione quindi cumula una media, nei sette giorni (pay + free-to-air), di 2,1 milioni spettatori medi, un risultato perfettamente in linea rispetto alla scorsa stagione. Sui social, ieri, dominio per #XF2023: l’hashtag ufficiale è entrato in Trending Topic durante la messa in onda direttamente in prima posizione, dove è rimasto saldo fino alla mattina di venerdì; e nella classifica delle parole più citate dagli utenti sono apparsi anche i nomi di Dargen, Ambra, Fedez, Francesca, Dandy, SARAFINE, Stunt Pilots, Maria Tomba, Gabbani (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Una serata dalle mille emozioni e ricca di effetti speciali, aperta dallo straordinario duetto tra la conduttrice Francesca e il super ospite della serata Gianni Morandi: si sono esibiti sulle note di un classico senza tempo come “Un mondo d’amore”. Nel corso della serata, Gianni poi è tornato per un medley straordinario quanto i suoi capolavori: “Una Vita Che Ti Sogno”, “Se Perdo Anche Te”, “In Ginocchio da Te”, “Apri Tutte Le Porte”, e poi via con un’improvvisazione sulle note delle leggendarie “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “Scende la pioggia”. Arena in visibilio, tutti in piedi, Gianni scatenato con un canto quasi a cappella insieme ai tre giudici Dargen, Ambra e Fedez.

La gara è stata divisa in tre manche. Nella prima i Best Of dei finalisti; nella seconda 4 straordinari duetti dove ogni concorrente si è esibito affiancato da un ospite (SARAFINE con gli Ofenbach sulle note di “Overdrive”, Maria Tomba con M¥SS KETA hanno cantato “PAZZESKA”, gli Stunt Pilots con Omar Pedrini su “Sole spento” e Il Solito Dandy con Francesco Gabbani su “Viceversa”); a chiudere, nell’ultima manche prima del verdetto finale, è arrivato il momento degli inediti, già disponibili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Stunt Pilots con “Imma Stunt”; Il Solito Dandy con “Solo tu”, SARAFINE con “MALATI DI GIOIA” e Maria Tomba con “Crush”.

Nel gran finale, dopo l’annuncio dell’apertura dei casting per la prossima edizione (tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale) una pioggia di coriandoli ha accompagnato l’urlo di Francesca Michielin: ha vinto SARAFINE, e l’applauso dell’X Factor Arena è tutto, meritatamente, per lei.

© Jule Hering e Carmine Conte