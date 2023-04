“ASSEMBLEA ANTISPECISTA” E “COLLETTIVO SCOBI” * ORSA JJ4: « GIORNATA DI PROTESTA DAVANTI AL CASTELLER, DOMENICA 23/4 ORE 14.00 »

13.00 - giovedì 20 aprile 2023

Domenica 23 aprile dalle ore 14.00 giornata di protesta davanti al Casteller di Trento a sostegno dell’orsa JJ4, ribattezzata Gaia, coordinata dagli attivisti della Campagna StopCasteller. «Per il presidente della Provincia Fugatti il destino di tre orsi è già scritto ma saremo presenti per solidarietà agli orsi rinchiusi, uccisi e braccati a causa di interessi politici ed elettorali»

«Faremo informazione per contrastare la propaganda e i dati distorti che arrivano dalla Giunta che non conosce la materia di cui parla: come la “storiella” dei 50 orsi che sarebbero il numero massimo previsto dal progetto. Falso: 50 è il numero minimo affinché la popolazione plantigrada possa considerarsi fuori pericolo di estinzione». «Anche l’Ordine dei veterinari ha smentito quanto dichiarato in conferenza stampa da Fugatti e ha proibito ai veterinari di fare l’eutanasia a un orso sano, perché contro il codice deontologico».

Gli attivisti della Campagna StopCasteller annunciano una giornata di protesta a sostegno dell’orsa JJ4, ribattezzata Gaia, domenica 23 aprile al Casteller di Trento alle ore 14. Il ritrovo è fissato alle 13,30 alla stazione Villazzano, per poi spostarsi verso il Casteller, come si legge sui canali social dei promotori Assemblea Antispecista e Collettivo Scobi.

«A seguito della cattura di martedì dell’orsa Gaia-JJ4 e del teatrino che è stata la conferenza stampa della Provincia autonoma di Trento che ne è seguita, sentiamo la necessità di mobilitarci e di esprimere il nostro dissenso rispetto alle uccisioni e deportazioni annunciate, portando i nostri corpi davanti alla prigione in cui JJ4 è rinchiusa», dichiarano gli attivisti.

«Per il presidente della Provincia Fugatti il destino di tre orsi è già scritto, non vi è margine di dibattito: per lui Gaia-JJ4, Johnny-MJ5 e M62 sono già morti. Non permetteremo che si paghi con la vita il prezzo della mala-gestione di Fugatti e dei suoi predecessori. Saremo presenti per solidarietà agli orsi rinchiusi, per quelli uccisi e per quelli che sono oggi nel mirino della Provincia autonoma e rischiano la vita o la deportazione non per colpa loro ma a causa di interessi politici ed elettorali. Sarà un momento anche per fare corretta informazione e contrastare la disinformazione e la propaganda che arriva dalla Giunta».

«Esempio eclatante delle dichiarazioni distorte di Fugatti è la questione dei famosi 50 esemplari a cui il presidente della Provincia continua a far riferimento, che dovrebbero essere il numero massimo previsto dal progetto. Falso: 50 è il numero minimo affinché la popolazione plantigrada possa considerarsi fuori pericolo di estinzione. E in ogni caso la sovrappopolazione non è materia del presidente, ma degli esperti che non abbiamo mai sentito esporsi a tal proposito. I problemi di convivenza derivano dalla scarsa attenzione alle misure di educazione e prevenzione che la Provincia non ha (volutamente) mai messo in pratica. Finalmente anche i media cominciano a rendersi conto delle bufale di Fugatti e De Col: un ottimo esempio fra gli altri è l’articolo di Luca Pianesi apparso ieri sulla stampa locale dove il giornalista confuta le “storielle” della Giunta».

«Anche l’Ordine dei veterinari smentisce quanto dichiarato in conferenza stampa da Fugatti e proibisce ai veterinari di fare l’eutanasia a un orso sano, perché contro il codice deontologico, mettendo di fatto il veterinario Guadagnini in una posizione decisamente spinosa». «Fugatti accusa gli “animalisti” di essere ideologici, ma la sua Giunta lei sì che ha un’ideologia chiarissima alla base: guerra ai selvatici. I selvatici vanno sterminati, perché non sono utili, sono solo un inutile ostacolo che infastidisce il suo elettorato e quindi da rimuovere, con ogni mezzo, distorcendo la realtà. Questo è il pensiero che condivide coi suoi elettori cacciatori e Coldiretti. Slogan e violenza. Per questo torniamo con forza a ribadire che questa amministrazione non conosce la materia di cui parla e deve fare un passo indietro subito».

