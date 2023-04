ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI * ORSI: « PRENDIAMO ATTO DELLE APERTURE DI PICHETTO FRATIN AD AZIONI “ALTERNATIVE”, RIBADIAMO IL “NO” A PLOTONI DI ESECUZIONE »

12.53 - giovedì 20 aprile 2023

Ente Nazionale Protezione Animali Onlus | Ufficio Stampa | ufficiostampa@enpa.org

Orsi. Enpa: prendiamo atto volentieri delle aperture di Pichetto Fratin ad azioni “alternative”. Ribadiamo il no a vendette, pogrom e plotoni di esecuzione. Ascoltate la famiglia di Andrea

L’Ente Nazionale Protezione Animali prende atto volentieri delle parole del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che ha aperto ad azioni “alternative” rispetto alla brutale uccisione di JJ4 e degli altri orsi trentini. Pogrom, deportazioni di massa, eradicazioni, plotoni di esecuzione non sono la via d’uscita ad una situazione complessa, causata – come hanno più volte ribadito anche gli abitanti del Trentino, primi tra tutti gli stessi familiari di Andrea Papi – dalle gravi omissioni delle autorità locali. Peraltro, secondo quanto risulta ad Enpa, a due settimane di distanza dalla tragedia di Caldes, nulla è stato fatto sul territorio per prevenire ulteriori incidenti, ad esempio chiudendo l’accesso alle zone maggiormente frequentate dagli orsi, specie dalle mamme con cuccioli. La Protezione Animali chiede al ministro, sui cui cade la responsabilità della tutela della fauna e delle specie protette come gli orsi, che si apra finalmente al confronto con le associazioni animaliste e non lasci la gestione della materia alle istituzioni trentine che hanno dimostrato di non essere in grado o di non volerlo fare.

“Mi unisco alle parole del padre di Andrea Papi, cui rinnovo la mia solidarietà, il quale – commenta Carla Rocchi, presidente Enpa nazionale – ha chiesto un’assunzione di responsabilità politica alle istituzioni della PAT, ribadendo il no alla vendetta contro mamma-orsa. Chi in tutti questi ha volutamente ignorato gli appelli alla prevenzione e non ha mosso un dito per migliorare la convivenza con gli orsi deve fare un passo indietro. Ciò non restituirà Andrea alla sua famiglia ma, almeno, ne onorerà la memoria”