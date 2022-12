MANICA E MAESTRI (PD TRENTINO) * EMERGENZA ABITATIVA: « LA GIUNTA FUGATTI HA DECISO DI BOCCIARE IL NOSTRO ODG, SENZA FORNIRE MOTIVAZIONI »

Proposta di ordine del giorno n. 58

Ai ddl 166/XVI e 167/XVI e 168/XVI Stanziamenti per risolvere l’emergenza abitativa

Negli ultimi giorni la stampa ha dato giustamente visibilità e voce ad una situazione assolutamente inaccettabile sotto ogni profilo, soprattutto in una terra che conosce il valore dell’accoglienza, il dramma dell’emigrazione e che ancora gode di una certa disponibilità di risorse qual è il Trentino: il numero di persone costretta a dormire in condizioni disumane per strada o sotto i ponti.

Tra queste anche molti richiedenti asilo.

Drammatico e motivo di vergogna collettiva l’episodio del giovane di 19 anni morto di freddo a Bolzano perché non aveva trovato un posto letto.

Eppure questa era anche in Trentino una situazione annunciata, prevedibile come dichiarato con grande dolore ed amarezza da chi opera quotidianamente nella gestione di queste realtà, considerato che si sapeva chiaramente che quasi 300 richiedenti asilo erano senza una dimora.

Nei giorni successivi sia la PAT che il Comune di Trento hanno cercato di costruire una risposta a questo dramma a partire dalla messa a disposizione di ulteriori posti letto rispetto a quelli oggi esistenti, purtroppo da gennaio.

Una reazione necessaria di fronte all’evidenza e al dramma di queste “periferie” di disperazione che una terra come la nostra non deve permettere. Per civiltà, per umanità, per rispetto in fondo di noi stessi che non possiamo non indignarci di ciò che è a noi vicino e sul quale possiamo intervenire ma solo di ciò che è lontano.

E’ però una reazione contingente che non affronta la questione come una priorità da pianificare, partendo peraltro da numeri contenuti in fondo, che farebbero sorridere altri territori.

Abbiamo poi la certificazione che questi numeri il Trentino li può gestire senza fatica, senza creare difficoltà alcuna ai territori, facendo leva su una rete distribuita di solidarietà ed umanità che innerva senza dubbio alcuno la nostra comunità. Lo abbiamo fatto con il sistema di accoglienza