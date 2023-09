ALTERNATIVA POPOLARE * AMMINISTRATIVE PAT: « ROVERETO INCONTRA I CANDIDÀTI DELLE LISTE DIVINA PRESIDENTE, IN CORSO ROSMINI (30/9 – 20.30 »

16.01 - giovedì 28 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I candidati delle liste a sostegno della candidatura di Sergio Divina presidente del Trentino presentano gli obiettivi del programma della legislatura del fare. Sabato 30 settembre ad ore 20.30 presso la Sala Kennedy (ex Chesani) in corso Rosmini, 58 a Rovereto i candidati delle liste a sostegno della candidatura di Sergio Divina presidente del Trentino incontrano la popolazione per illustrare i contenuti del programma della legislatura “del fare”, dopo cinque anni di governo inconcludente della Provincia, senza dimenticare i problemi economici e sociale di Rovereto via via aggravatisi negli ultimi otto anni di governo.

Alla serata aperta al pubblico, il direttore de “il NordEst Quotidiano” e di “ViViItalia Tv”, Stefano Elena, condurrà Leonardo Divan, Claudio Civettini, Claudio Eccher, Gabriella Maffioletti, Vittorio Bridi, Mirko Cigalotti, Giorgio Eccher e Ivano Job attraverso i punti qualificanti della proposta politica delle tre liste della coalizione guidata da Sergio Divina, inframmezzando le domande del pubblico con le risposte dei candidati, discutendo di sanità, economia, autonomia, sicurezza e molto altro ancora.